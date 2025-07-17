Соблазн. Сезон 1. Серия 4
Соблазн (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.42014, Соблазн. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
Вера родилась и выросла в небольшом провинциальном городишке, но вот судьбе было угодно, чтобы в жизни простой, скромной девушки объявился столичный, богатый щёголь. Вера с первого же взгляда влюбляется в заезжего бизнесмена и готова пойти за ним хоть на край света. Но знала ли тогда она, чем обернутся для неё эти отношения?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

