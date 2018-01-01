Скажи правду (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

После пятнадцати лет счастливой семейной жизни Ксения начинает подозревать мужа в измене. Мимолeтная мысль постепенно перерастает в навязчивую идею, заставляя женщину провести собственное расследование. В поисках правды Ксения заходит так далеко, что ставит под угрозу свою карьеру и отношения со всеми, кто ей дорог. Но пути назад уже нет.

