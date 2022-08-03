Родственнички (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Действие первого сезона сериала «Родственнички» 2016 года начинается в поселке Варварка. Здесь проживает Михаил Иванович Вырыпаев, к которому на 67-летие из города приезжают сыновья с супругами. Игорь и Сергей разные по характеру, социальному положению, образу жизни и терпеть не могут друг друга. Но папе лучше этого не знать, поэтому перед ним они близкие друзья и родные люди. Впрочем, быстро выясняется, что отец тоже не такой простак, каким хочет казаться. Михаил Иванович попытается помирить детей, да и сами они не раз успеют убедиться в том, что ближе друг друга у них в этом мире нет.
Воропаева-старшего играет опытный актер Александр Феклистов, в ролях его детей и их жен: Джемал Тетруашвили, Дмитрий Суржиков, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Олеся Журавская. Многих из них зритель любит благодаря сериалам «Сваты», «Воронины», «Война семей».
Среди создателей первого сезона сериала «Родственнички» 2016 года — режиссер Андрей Яковлев, продюсеры Борис Шефир и Сергей Шефир. Вместе они придумали народные хиты «Сваты» и «Слуга народа».
Рейтинг
- АЯРежиссёр
Андрей
Яковлев
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ВКАктриса
Вера
Кобзарь
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- Актёр
Александр
Кобзарь
- ВСАктёр
Виктор
Сарайкин
- ЕОАктёр
Ерболат
Оспанкулов
- ВИАктёр
Виталий
Иванченко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- АЖСценарист
Алексей
Жук
- АНСценарист
Андрей
Нестеров
- АЖСценарист
Алексей
Жиленков
- АЯПродюсер
Андрей
Яковлев
- БШПродюсер
Борис
Шефир
- СШПродюсер
Сергей
Шефир
- ВОХудожник
Владлен
Одуденко
- ИПКомпозитор
Игорь
Плешечников
- АУКомпозитор
Александр
Удовенко
- ДВКомпозитор
Данил
Винник
- ВТКомпозитор
Василий
Ткач