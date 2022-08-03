Действие первого сезона сериала «Родственнички» 2016 года начинается в поселке Варварка. Здесь проживает Михаил Иванович Вырыпаев, к которому на 67-летие из города приезжают сыновья с супругами. Игорь и Сергей разные по характеру, социальному положению, образу жизни и терпеть не могут друг друга. Но папе лучше этого не знать, поэтому перед ним они близкие друзья и родные люди. Впрочем, быстро выясняется, что отец тоже не такой простак, каким хочет казаться. Михаил Иванович попытается помирить детей, да и сами они не раз успеют убедиться в том, что ближе друг друга у них в этом мире нет.



Воропаева-старшего играет опытный актер Александр Феклистов, в ролях его детей и их жен: Джемал Тетруашвили, Дмитрий Суржиков, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Олеся Журавская. Многих из них зритель любит благодаря сериалам «Сваты», «Воронины», «Война семей».



Среди создателей первого сезона сериала «Родственнички» 2016 года — режиссер Андрей Яковлев, продюсеры Борис Шефир и Сергей Шефир. Вместе они придумали народные хиты «Сваты» и «Слуга народа».

