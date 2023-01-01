Родственнички (сериал, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Родственнички 1 сезон
Комедии, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Комедийный сериал от создателей народных хитов «Сваты» и «Слуга народа».
Сюжет сериала «Родственнички» 2016 года, который можно бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве, разворачивается в загородном доме.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
4.4 IMDb
- АЯРежиссёр
Андрей
Яковлев
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ВКАктриса
Вера
Кобзарь
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- Актёр
Александр
Кобзарь
- ВСАктёр
Виктор
Сарайкин
- ЕОАктёр
Ерболат
Оспанкулов
- ВИАктёр
Виталий
Иванченко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- АЖСценарист
Алексей
Жук
- АНСценарист
Андрей
Нестеров
- АЖСценарист
Алексей
Жиленков
- АЯПр�одюсер
Андрей
Яковлев
- БШПродюсер
Борис
Шефир
- СШПродюсер
Сергей
Шефир
- ВОХудожник
Владлен
Одуденко
- ИПКомпозитор
Игорь
Плешечников
- АУКомпозитор
Александр
Удовенко
- ДВКомпозитор
Данил
Винник
- ВТКомпозитор
Василий
Ткач