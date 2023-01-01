Биография

Борис Шефир — продюсер, сценарист, один из создателей и художественных руководителей компании «Студия Квартал-95». Широкую известность получил как продюсер сериалов «Сваты», «Девичья охота», «Мамочки», «Папаши». Талантливый кинематографист родился в украинском городе Кривом Роге в 1960 г. Получив аттестат, он решил поступать в горнорудный институт. Во время учебы в вузе юный Борис начал сотрудничать с командами КВН. Он писал шутки и юмористические сценки для коллективов «Запорожье-Кривой Рог-Транзит», «Махачкалинские бродяги», а также «Сборная ХХ века» и «Сборная ХХI века». Самой плодотворной стала работа с командой «95-й квартал». Впоследствии именно это название он выбрал для проекта, созданного совместно с братом Сергеем Шефиром и Владимиром Зеленским. Его активная работа в кинематографе началась с написания сценариев в 2005 г. Первой работой сценариста стала комедийная лента «Кушать подано, или Осторожно, любовь!». Затем он в соавторстве с братом создал сценарий к криминальной комедии «Профессор в законе». В 2007 г. работал над картиной «Очень новогоднее кино, или Ночь в музее». Продюсерской деятельностью он начал заниматься с 2008 г. Телесериал «Сваты» стал первым и самым успешным проектом продюсера. Над этим сериалом Борис Шефир работал на протяжении 6 лет, участвуя в создании каждого сезона. В дальнейшей работе он часто совмещал написание сценариев с продюсированием фильмов «Небесные родственники», «8 первых свиданий», «Слуга народа», «Семья на год».