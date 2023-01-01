Биография

Вера Кобзарь – актриса театра, кино и телевидения. На свет появилась 29 августа 1979 года. В школьные годы на протяжении 7 лет посещала хореографическую школу. Впервые вышла на сцену в школьные годы, когда к ним пришел преподаватель из городского клуба, чтобы поставить пару спектаклей. С того момента девушка влюбилась в сцену. После школы проходила обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. После его окончания получила приглашение поработать в Донецком театре русской драмы. Спустя несколько лет перешла в Нежинский театр. Семейная жизнь актрисы складывается удачно, знакомство с мужем, Александром Кобзарем, произошло еще во время учебы в институте. Сейчас они занимаются воспитанием двоих детей. В 2005 году получила в кино дебютную роль Вера Кобзарь, снявшись во второй части сериала «Возвращение Мухтара». Особую популярность принес Вере Кобзарь фильм «Родственнички», после которого ее работой заинтересовались режиссеры. Произошло это в 2016 году. Актрису можно увидеть в таких картинах: «Улыбнись, когда плачут звезды», «Я тебя никогда не забуду», «Темные лабиринты прошлого», «По законам военного времени», «Безумная свадьба».