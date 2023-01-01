Биография

Андрей Яковлев – режиссер, продюсер, сценарист. Прославился благодаря работе над телесериалами «Сваты» и «Солдаты». Является одним из авторов медиагруппы «Студия 95 квартал». В прошлом – создатель и капитан сборной КВН «Ворошиловские стрелки». Будущий талантливый кинематографист родился в Луганске. В детстве любил читать произведения классиков. После окончания школы поступил в Луганский государственный педагогический университет и стал учителем истории и обществоведения. В студенческие годы принимал активное участие в играх КВН. Небольшие сценические роли Андрей Яковлев исполнил в составе университетской команды «Ворошиловские стрелки». Он не только играл на сцене, но и писал шутки и сценарии для команды, которой удалось попасть в финал Высшей лиги в 1994 г. После участия в КВН, он стал сценаристом на некоторых федеральных каналах. Создавал сценарии к телесериалам «Моя прекрасная няня», «Туристы», «Кто в доме хозяин?». В 2007 г. он стал участником и автором «Студии 95 квартал». В 2008 году получил образование по специальности кинодраматургия во Всероссийском государственном институте кинематографии. Стал сценаристом, режиссером ситкома «Сваты». Сериалы Андрея Яковлева пользуются огромным успехом и постоянно транслируются на телевидении. Он также стал продюсером и участвовал в написании сценария к комедии «Любовь в большом городе» и третьей части этого фильма. Талантливый сценарист создал сюжетные линии и диалоги для комедийного фильма «8 первых свиданий».