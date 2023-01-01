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Родственнички
Актёры и съёмочная группа сериала «Родственнички»

Актёры и съёмочная группа сериала «Родственнички»

Режиссёры

Андрей Яковлев

Андрей Яковлев

Режиссёр

Актёры

Александр Феклистов

Александр Феклистов

АктёрМихаил Иванович Воропаев
Джемал Тетруашвили

Джемал Тетруашвили

АктёрСергей
Дмитрий Суржиков

Дмитрий Суржиков

АктёрИгорь
Екатерина Кистень

Екатерина Кистень

АктрисаКатя
Вера Кобзарь

Вера Кобзарь

АктрисаИра
Олеся Жураковская

Олеся Жураковская

АктрисаЛюся
Александр Кобзарь

Александр Кобзарь

АктёрМихаил Иванович в молодости
Виктор Сарайкин

Виктор Сарайкин

АктёрБорис Евгеньевич
Ерболат Оспанкулов

Ерболат Оспанкулов

Yerbolat Ospankulov
АктёрНуржан Азаматыч
Виталий Иванченко

Виталий Иванченко

АктёрВиктор Артюхов

Сценаристы

Андрей Яковлев

Андрей Яковлев

Сценарист
Алексей Жук

Алексей Жук

Сценарист
Андрей Нестеров

Андрей Нестеров

Сценарист
Алексей Жиленков

Алексей Жиленков

Сценарист

Продюсеры

Андрей Яковлев

Андрей Яковлев

Продюсер
Борис Шефир

Борис Шефир

Продюсер
Сергей Шефир

Сергей Шефир

Продюсер

Художники

Владлен Одуденко

Владлен Одуденко

Художник

Композиторы

Игорь Плешечников

Игорь Плешечников

Композитор
Александр Удовенко

Александр Удовенко

Композитор
Данил Винник

Данил Винник

Композитор
Василий Ткач

Василий Ткач

Композитор