Биография

Виталий Иванченко – российский и украинский актер. Родился на Украине в Полтавской области 6 апреля 1978 г. Фильмография актера Виталия Иванченко насчитывает более 50 работ в кино. Его путь к сцене начался сразу после школы в Киевском эстрадно-цирковом колледже, куда он поступил в твердом намерении стать артистом. Первая роль у недавнего студента, к тому моменту выступавшего на сцене театра «Русской драмы», состоялась в 3-м сезоне сериала «Каменская» (2003 г.). После этого один за другим последовали приглашения в сериалы «Леди Мэр» (2003 г.), «Небо в горошек» (2003 г.), «Возвращение Мухтара 3» (2006 г.). Запомнились телезрителям роли Виталия Иванченко в комедийной мелодраме «Муж на час» (2014 г.) и мелодраме «Бумажные цветы» (2016 г.), в которой он сыграл участкового. Сериалы Виталия Иванченко – это по большей части мелодрамы и комедии, причем плотный график актера включает по 5-6 проектов в год. Настоящий успех принесла роль в мини-сериале «Слуга народа 3. Выбор» (2019 г.) украинской киностудии «Квартал 95». В настоящее время актер выступает на сцене Театра русской драмы им. Леси Украинки и снимается в проектах украинской телестудии «Киевтелефильм». О себе любит говорить, что не в его правилах отказываться от предложений поучаствовать в съемках.