Пять шагов по облакам. Сезон 1
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Пять шагов по облакам
1-й сезон

Пять шагов по облакам (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

2008, Пять шагов по облакам. Сезон 1 4 серии
Детектив16+
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1-й сезон

О сериале

Когда на церемонии вручения премий лучшим журналистам года издатель и главный редактор Валерия Крылова обошла своего конкурента медиамагната Ахмета Баширова, она не подозревала, как крепко свяжет их судьба. На следующий день при странных обстоятельствах будет убит банкир Садовников, и под подозрение в совершении преступления попадут оба героя: у каждого, по мнению следствия, окажутся веские мотивы. Мало того, все указывает на то, что исполнителем заказного убийства был Василий - приятель близкой подруги Валерии, писательницы Мелиссы Синицкой. И пока Мелисса и Василий скрываются в загородном доме, Валерию похищают. В преступлении пытается разобраться охранник Баширова.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

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