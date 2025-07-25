Пять шагов по облакам (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Когда на церемонии вручения премий лучшим журналистам года издатель и главный редактор Валерия Крылова обошла своего конкурента медиамагната Ахмета Баширова, она не подозревала, как крепко свяжет их судьба. На следующий день при странных обстоятельствах будет убит банкир Садовников, и под подозрение в совершении преступления попадут оба героя: у каждого, по мнению следствия, окажутся веские мотивы. Мало того, все указывает на то, что исполнителем заказного убийства был Василий - приятель близкой подруги Валерии, писательницы Мелиссы Синицкой. И пока Мелисса и Василий скрываются в загородном доме, Валерию похищают. В преступлении пытается разобраться охранник Баширова.

