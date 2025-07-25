Пять шагов по облакам (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.72008, Пять шагов по облакам. Сезон 1. Серия 1
Детектив16+
Сезоны и серии
О сериале
Когда на церемонии вручения премий лучшим журналистам года издатель и главный редактор Валерия Крылова обошла своего конкурента медиамагната Ахмета Баширова, она не подозревала, как крепко свяжет их судьба. На следующий день при странных обстоятельствах будет убит банкир Садовников, и под подозрение в совершении преступления попадут оба героя: у каждого, по мнению следствия, окажутся веские мотивы. Мало того, все указывает на то, что исполнителем заказного убийства был Василий - приятель близкой подруги Валерии, писательницы Мелиссы Синицкой. И пока Мелисса и Василий скрываются в загородном доме, Валерию похищают. В преступлении пытается разобраться охранник Баширова.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ИШРежиссёр
Игорь
Штернберг
- ЕРАктриса
Елена
Ручкина
- ИШАктёр
Игорь
Штернберг
- Актёр
Евгений
Вальц
- ДВАктриса
Дарья
Волга
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Илья
Любимов
- АТАктёр
Андрей
Таратухин
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актриса
Мария
Кожевникова
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ВМСценарист
Владимир
Моисеенко
- АНСценарист
Александр
Новотоцкий
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая