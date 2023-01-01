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Пусть говорят
1-й сезон

Пусть говорят (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Пусть говорят. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Галка и Света по распределению приехали работать в райцентр. Красавица Галка сразу оказалась в центре внимания мужчин: в нее влюбился и водитель бульдозера Петр, и завидный жених Мишка, только что вернувшийся с Севера. Завистливая Светочка не может простить подруге такого успеха, ведь она тоже тайно влюблена в Мишку…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пусть говорят»

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