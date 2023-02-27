WinkСериалыПусть говорят1-й сезон4-я серия
Пусть говорят (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.02011, Пусть говорят. Серия 4
Мелодрама16+
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О сериале
Галка и Света по распределению приехали работать в райцентр. Красавица Галка сразу оказалась в центре внимания мужчин: в нее влюбился и водитель бульдозера Петр, и завидный жених Мишка, только что вернувшийся с Севера. Завистливая Светочка не может простить подруге такого успеха, ведь она тоже тайно влюблена в Мишку…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- Актриса
Марина
Коняшкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актёр
Иван
Жидков
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- НБАктёр
Николай
Боклан
- ВСАктёр
Виталий
Салий
- КНАктриса
Ксения
Николаева
- ЯГАктриса
Яна
Глущенко
- ВЛАктёр
Валерий
Легин
- ЕПСценарист
Елена
Паломяки
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- АДХудожник
Александр
Даниленко
- ОМОператор
Олег
Маслов-Лисичкин
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский