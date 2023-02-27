Пусть говорят. Серия 4
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1-й сезон
4-я серия

Пусть говорят (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Пусть говорят. Серия 4
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Галка и Света по распределению приехали работать в райцентр. Красавица Галка сразу оказалась в центре внимания мужчин: в нее влюбился и водитель бульдозера Петр, и завидный жених Мишка, только что вернувшийся с Севера. Завистливая Светочка не может простить подруге такого успеха, ведь она тоже тайно влюблена в Мишку…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пусть говорят»