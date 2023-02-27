Пусть говорят (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Галка и Света по распределению приехали работать в райцентр. Красавица Галка сразу оказалась в центре внимания мужчин: в нее влюбился и водитель бульдозера Петр, и завидный жених Мишка, только что вернувшийся с Севера. Завистливая Светочка не может простить подруге такого успеха, ведь она тоже тайно влюблена в Мишку…



