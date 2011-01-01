Пусть говорят. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Пусть говорят (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Пусть говорят. Серия 1
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Галка и Света по распределению приехали работать в райцентр. Красавица Галка сразу оказалась в центре внимания мужчин: в нее влюбился и водитель бульдозера Петр, и завидный жених Мишка, только что вернувшийся с Севера. Завистливая Светочка не может простить подруге такого успеха, ведь она тоже тайно влюблена в Мишку…

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пусть говорят»