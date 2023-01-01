Потеряшки. Сезон 1
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1-й сезон

Потеряшки (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

5.62014, Потеряшки. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Школьники Сережа и Паша влюблены в Аню. Чтобы покорить её, Паша приглашает Аню на свою дачу, говоря, что она проклята. Втроем школьники отправляются на дачу и находят набор юного оккультиста, но во время ссоры и с помощью этой «игры» их души переселяются в своих кумиров.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Потеряшки»

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