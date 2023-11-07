Школьники Сережа и Паша влюблены в Аню. Чтобы покорить её, Паша приглашает Аню на свою дачу, говоря, что она проклята. Втроем школьники отправляются на дачу и находят набор юного оккультиста, но во время ссоры и с помощью этой «игры» их души переселяются в своих кумиров.

