Потеряшки. Сезон 1. Серия 2
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Потеряшки (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

5.72014, Потеряшки. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Школьники Сережа и Паша влюблены в Аню. Чтобы покорить её, Паша приглашает Аню на свою дачу, говоря, что она проклята. Втроем школьники отправляются на дачу и находят набор юного оккультиста, но во время ссоры и с помощью этой «игры» их души переселяются в своих кумиров.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Потеряшки»