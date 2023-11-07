Потеряшки (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
5.72014, Потеряшки. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
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О сериале
Школьники Сережа и Паша влюблены в Аню. Чтобы покорить её, Паша приглашает Аню на свою дачу, говоря, что она проклята. Втроем школьники отправляются на дачу и находят набор юного оккультиста, но во время ссоры и с помощью этой «игры» их души переселяются в своих кумиров.
Рейтинг
- ВУРежиссёр
Владимир
Устюгов
- АНАктёр
Александр
Никитин
- Актриса
Наталья
Бардо
- СШАктёр
Семён
Шемес
- НУАктриса
Наталья
Унгард
- ВЧАктёр
Владимир
Чуприков
- АСАктёр
Александр
Сетейкин
- Актёр
Валерий
Сторожик
- Актёр
Родион
Галюченко
- ОШАктриса
Ольга
Штыркова
- БШАктёр
Борис
Шувалов
- МДСценарист
Марина
Дяченко
- СДСценарист
Сергей
Дяченко
- ЕШСценарист
Елена
Шаталова
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ВСПродюсер
Валерий
Спирин
- НКПродюсер
Наталья
Коткова
- АКОператор
Антон
Костромин
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев