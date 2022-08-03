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Подруга банкира
1-й сезон

Подруга банкира (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

8.92007, Подруга банкира. Сезон 1 8 серий
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эта история является продолжением сериала «Примадонна». В основу сюжета положен роман Дмитрия Иванова «Примадонна, Банкирша. Шлюха». Зоя Братчик привыкла в жизни добиваться всего сама. Одна решала жизненные неурядицы и накопившиеся проблемы. Одна вырастила дочь. Однако судьба решает преподнести ей королевский подарок в лице обаятельного банкира Басова.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Подруга банкира»