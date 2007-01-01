Подруга банкира. Серия 8
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Подруга банкира (сериал, 2007) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.12007, Подруга банкира. Серия 8
Мелодрамы18+

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Сюжет

Эта история является продолжением сериала «Примадонна». В основу сюжета положен роман Дмитрия Иванова «Примадонна, Банкирша. Шлюха». Зоя Братчик привыкла в жизни добиваться всего сама. Одна решала жизненные неурядицы и накопившиеся проблемы. Одна вырастила дочь. Однако судьба решает преподнести ей королевский подарок в лице обаятельного банкира Басова.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Подруга банкира»