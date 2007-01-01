WinkСериалыПодруга банкира1-й сезон7-я серия
Подруга банкира (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.12007, Подруга банкира. Серия 7
Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Эта история является продолжением сериала «Примадонна». В основу сюжета положен роман Дмитрия Иванова «Примадонна, Банкирша. Шлюха». Зоя Братчик привыкла в жизни добиваться всего сама. Одна решала жизненные неурядицы и накопившиеся проблемы. Одна вырастила дочь. Однако судьба решает преподнести ей королевский подарок в лице обаятельного банкира Басова.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ДЧРежиссёр
Дмитрий
Чирков
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- ИДАктёр
Иван
Добрынин
- ОДАктриса
Ольга
Долинина
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Евгений
Коряковский
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- АСХудожник
Андрей
Сперанский
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АЕОператор
Александр
Екимов
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев