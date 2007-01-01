Подруга банкира. Серия 6
Подруга банкира
1-й сезон
6-я серия

Подруга банкира (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.02007, Подруга банкира. Серия 6
Мелодрама18+

О сериале

Эта история является продолжением сериала «Примадонна». В основу сюжета положен роман Дмитрия Иванова «Примадонна, Банкирша. Шлюха». Зоя Братчик привыкла в жизни добиваться всего сама. Одна решала жизненные неурядицы и накопившиеся проблемы. Одна вырастила дочь. Однако судьба решает преподнести ей королевский подарок в лице обаятельного банкира Басова.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

