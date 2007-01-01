WinkСериалыПодруга банкира1-й сезон6-я серия
Подруга банкира (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.02007, Подруга банкира. Серия 6
Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Подруга банкира
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Подруга банкира
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+51 мин
Подруга банкира
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+50 мин
Подруга банкира
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+50 мин
Подруга банкира
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+51 мин
Подруга банкира
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+50 мин
Подруга банкира
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Подруга банкира
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Эта история является продолжением сериала «Примадонна». В основу сюжета положен роман Дмитрия Иванова «Примадонна, Банкирша. Шлюха». Зоя Братчик привыкла в жизни добиваться всего сама. Одна решала жизненные неурядицы и накопившиеся проблемы. Одна вырастила дочь. Однако судьба решает преподнести ей королевский подарок в лице обаятельного банкира Басова.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ДЧРежиссёр
Дмитрий
Чирков
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- ИДАктёр
Иван
Добрынин
- ОДАктриса
Ольга
Долинина
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Евгений
Коряковский
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- АСХудожник
Андрей
Сперанский
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АЕОператор
Александр
Екимов
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев