Перевал Дятлова (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+58 мин
Перевал Дятлова
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Перевал Дятлова
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Перевал Дятлова
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Перевал Дятлова
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Перевал Дятлова
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Перевал Дятлова
Сезон 1 Серия 6
- 18+52 мин
Перевал Дятлова
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Перевал Дятлова
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Майор КГБ расследует загадочную смерть студентов, произошедшую во время похода по Северному Уралу. Остросюжетный детектив «Перевал Дятлова» — сериал с Петром Федоровым, основанный на печально известном происшествии, захватившем умы по всему миру.
Во время войны майор Олег Костин был свидетелем множества ужасных вещей. Но когда в 1959 году он по долгу службы берется за расследование смерти девятерых туристов, при таинственных обстоятельствах погибших близ горы Холатчахль, это происшествие затягивает его с головой. При поддержке Екатерины, вдовы его боевого товарища, Костин анализирует все возможные версии и пытается понять, что же произошло о студентами, которыми руководил опытный спортивный турист Игорь Дятлов.
Нелинейное повествование и сюжет, основанный на закрытых материалах знаменитого дела, ждут вас в детективе «Перевал Дятлова». Смотреть сериал от создателя хитов «Глухарь» и «Чернобыль. Зона отчуждения» Ильи Куликова можно на Wink.
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Павел
Костомаров
- ЕНРежиссёр
Евгений
Никишов
- СГРежиссёр
Степан
Гордеев
- ВФРежиссёр
Валерий
Федорович
- ИКАктриса
Ирина
Касамара
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Иван
Мулин
- АДАктёр
Андрей
Добровольский
- Актриса
Мария
Мацель
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- АССценарист
Александр
Сысоев
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВВСценарист
Василий
Внуков
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ОКПродюсер
Ольга
Куренкова
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ААХудожница
Анна
Андреева
- МПХудожница
Мария
Пасичник-Ракша
- СГМонтажёр
Степан
Гордеев
- ИСКомпозитор
Игорь
Сычев