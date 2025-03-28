Майор КГБ расследует загадочную смерть студентов, произошедшую во время похода по Северному Уралу. Остросюжетный детектив «Перевал Дятлова» — сериал с Петром Федоровым, основанный на печально известном происшествии, захватившем умы по всему миру.



Во время войны майор Олег Костин был свидетелем множества ужасных вещей. Но когда в 1959 году он по долгу службы берется за расследование смерти девятерых туристов, при таинственных обстоятельствах погибших близ горы Холатчахль, это происшествие затягивает его с головой. При поддержке Екатерины, вдовы его боевого товарища, Костин анализирует все возможные версии и пытается понять, что же произошло о студентами, которыми руководил опытный спортивный турист Игорь Дятлов.



Нелинейное повествование и сюжет, основанный на закрытых материалах знаменитого дела, ждут вас в детективе «Перевал Дятлова». Смотреть сериал от создателя хитов «Глухарь» и «Чернобыль. Зона отчуждения» Ильи Куликова можно на Wink.

