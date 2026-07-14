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Перевал Дятлова
Актёры и съёмочная группа сериала «Перевал Дятлова»

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевал Дятлова»

Режиссёры

Павел Костомаров

Павел Костомаров

Режиссёр
Евгений Никишов

Евгений Никишов

Режиссёр
Степан Гордеев

Степан Гордеев

Режиссёр
Валерий Федорович

Валерий Федорович

Режиссёр

Актёры

Ирина Касамара

Ирина Касамара

АктрисаЛюдмила Дубинина
Мария Луговая

Мария Луговая

АктрисаЕкатерина Шеманова
Егор Бероев

Егор Бероев

АктёрАлександр (Семен) Золотарев
Иван Мулин

Иван Мулин

АктёрИгорь Дятлов
Андрей Добровольский

Андрей Добровольский

АктёрАлександр Окунев
Мария Мацель

Мария Мацель

АктрисаЗинаида Колмогорова
Евгений Антропов

Евгений Антропов

АктёрАлександр Колеватов
Александр Метёлкин

Александр Метёлкин

АктёрЮрий Дорошенко
Пётр Фёдоров

Пётр Фёдоров

АктёрОлег Костин
Максим Емельянов

Максим Емельянов

АктёрГеоргий Кривонищенко

Сценаристы

Александр Сысоев

Александр Сысоев

Сценарист
Илья Куликов

Илья Куликов

Сценарист
Василий Внуков

Василий Внуков

Сценарист

Продюсеры

Иван Голомовзюк

Иван Голомовзюк

Продюсер
Валерий Федорович

Валерий Федорович

Продюсер
Ольга Куренкова

Ольга Куренкова

Продюсер
Евгений Никишов

Евгений Никишов

Продюсер

Художники

Дарья Фомина

Дарья Фомина

Художница
Анна Андреева

Анна Андреева

Художница
Мария Пасичник-Ракша

Мария Пасичник-Ракша

Художница

Монтажёры

Степан Гордеев

Степан Гордеев

Монтажёр

Композиторы

Игорь Сычев

Игорь Сычев

Композитор