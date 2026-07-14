Перевал Дятлова. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Перевал Дятлова
1-й сезон
6-я серия
2020, Перевал Дятлова. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Триллер18+
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Перевал Дятлова (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майор КГБ расследует загадочную смерть студентов, произошедшую во время похода по Северному Уралу. Остросюжетный детектив «Перевал Дятлова» — сериал с Петром Федоровым, основанный на печально известном происшествии, захватившем умы по всему миру.

Во время войны майор Олег Костин был свидетелем множества ужасных вещей. Но когда в 1959 году он по долгу службы берется за расследование смерти девятерых туристов, при таинственных обстоятельствах погибших близ горы Холатчахль, это происшествие затягивает его с головой. При поддержке Екатерины, вдовы его боевого товарища, Костин анализирует все возможные версии и пытается понять, что же произошло о студентами, которыми руководил опытный спортивный турист Игорь Дятлов.

Нелинейное повествование и сюжет, основанный на закрытых материалах знаменитого дела, ждут вас в детективе «Перевал Дятлова». Смотреть сериал от создателя хитов «Глухарь» и «Чернобыль. Зона отчуждения» Ильи Куликова можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Детектив, Триллер
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевал Дятлова»