Паранормальный Веллингтон (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

В продолжении комедийного сериала о сверхъестественных явлениях вас снова ждет встреча с О'Лири и Миноугом.



Третий сезон открывает новое расследование — полицейским предстоит поймать неуловимое невидимое чудовище. Офицерам О'Лири и Миноугу придется столкнуться с плюющейся шерстью женщиной-кошкой, метаморфом из комнаты страха, скользким жирбергом, опасными хипстерами и волосатым великаном. По традиции им поможет сержант Маака — главный в отделе.



Если не терпится узнать, как герои справятся с трудностями


