Паранормальный Веллингтон (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В продолжении комедийного сериала о сверхъестественных явлениях вас снова ждет встреча с О'Лири и Миноугом. Оставайтесь на Wink и включайте «Паранормальный Веллингтон» — 3 сезон уже доступен на нашем онлайн-сервисе в хорошем качестве!
Третий сезон открывает новое расследование — полицейским предстоит поймать неуловимое невидимое чудовище. Офицерам О'Лири и Миноугу придется столкнуться с плюющейся шерстью женщиной-кошкой, метаморфом из комнаты страха, скользким жирбергом, опасными хипстерами и волосатым великаном. По традиции им поможет сержант Маака — главный в отделе.
Если не терпится узнать, как герои справятся с трудностями, оставайтесь на Wink и включайте продолжение сериала «Паранормальный Веллингтон» — 3 сезон. Смотреть онлайн его можно в переводе студии «Кубик в кубе» уже сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
ван Даммен
- Режиссёр
Джемейн
Клемент
- Режиссёр
Джеки
ван Бик
- Актёр
Майк
Миноуг
- Актриса
Карен
О’Лири
- Актёр
Маака
Похату
- Актёр
Томас
Сэйнсбери
- Актёр
Бен
Френшам
- ЧБАктёр
Чарли
Бликли
- Актёр
Ричард
Дей
- Актриса
Линда
Топп
- Актёр
Джейсон
Хойте
- Сценарист
Тайка
Вайтити
- Сценарист
Карен
О’Лири
- Сценарист
Маака
Похату
- Продюсер
Джемейн
Клемент
- Продюсер
Тайка
Вайтити
- Продюсер
Пол
Йэтс
- ДАПродюсер
Дезрэй
Армстронг
- АНХудожница
Аманда
Нил
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- Оператор
Д.Дж.
Стипсен
- Композитор
Люк
Буда