Паранормальный Веллингтон
3-й сезон

Паранормальный Веллингтон (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

8.12021, Wellington Paranormal 6 серий
Комедия, Ужасы18+

О сериале

В продолжении комедийного сериала о сверхъестественных явлениях вас снова ждет встреча с О'Лири и Миноугом. Оставайтесь на Wink и включайте «Паранормальный Веллингтон» — 3 сезон уже доступен на нашем онлайн-сервисе в хорошем качестве!

Третий сезон открывает новое расследование — полицейским предстоит поймать неуловимое невидимое чудовище. Офицерам О'Лири и Миноугу придется столкнуться с плюющейся шерстью женщиной-кошкой, метаморфом из комнаты страха, скользким жирбергом, опасными хипстерами и волосатым великаном. По традиции им поможет сержант Маака — главный в отделе.

Если не терпится узнать, как герои справятся с трудностями, оставайтесь на Wink и включайте продолжение сериала «Паранормальный Веллингтон» — 3 сезон. Смотреть онлайн его можно в переводе студии «Кубик в кубе» уже сейчас!

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Ужасы, Криминал, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

