Паранормальный Веллингтон (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение комедийного сериала «Паранормальный Веллингтон» о сверхъестественных явлениях от создателей «Реальных упырей». Вы снова встретитесь с патрульными О'Лири и Миноугом и узнаете, с чем еще им придется столкнуться на службе в секретном отделе. Не пропустите очередную часть сериала «Паранормальный Веллингтон» — 2 сезон смотреть онлайн уже можно в хорошем качестве только на Wink!



Во втором сезоне О'Лири и Миноуг продолжают расследовать странные преступления. Их поджидают ненормальные школьницы, полтергейст-автомобилист, бешеный полицейский из прошлого и Сатана в образе Санта Клауса. Патрульные узнают, что такое сокращение рабочих мест и даже познакомятся со своими клонами.



Не пропустите второй сезон сериала «Паранормальный Веллингтон» — смотреть онлайн комедию можно в переводе студии «Кубик в кубе» только на Wink!

