Паранормальный Веллингтон (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение комедийного сериала «Паранормальный Веллингтон» о сверхъестественных явлениях от создателей «Реальных упырей». Вы снова встретитесь с патрульными О'Лири и Миноугом и узнаете, с чем еще им придется столкнуться на службе в секретном отделе. Не пропустите очередную часть сериала «Паранормальный Веллингтон» — 2 сезон смотреть онлайн уже можно в хорошем качестве только на Wink!
Во втором сезоне О'Лири и Миноуг продолжают расследовать странные преступления. Их поджидают ненормальные школьницы, полтергейст-автомобилист, бешеный полицейский из прошлого и Сатана в образе Санта Клауса. Патрульные узнают, что такое сокращение рабочих мест и даже познакомятся со своими клонами.
Не пропустите второй сезон сериала «Паранормальный Веллингтон» — смотреть онлайн комедию можно в переводе студии «Кубик в кубе» только на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
ван Даммен
- Режиссёр
Джемейн
Клемент
- Режиссёр
Джеки
ван Бик
- Актёр
Майк
Миноуг
- Актриса
Карен
О’Лири
- Актёр
Маака
Похату
- Актёр
Томас
Сэйнсбери
- Актёр
Бен
Френшам
- ЧБАктёр
Чарли
Бликли
- Актёр
Ричард
Дей
- Актриса
Линда
Топп
- Актёр
Джейсон
Хойте
- Сценарист
Тайка
Вайтити
- Сценарист
Карен
О’Лири
- Сценарист
Маака
Похату
- Продюсер
Джемейн
Клемент
- Продюсер
Тайка
Вайтити
- Продюсер
Пол
Йэтс
- ДАПродюсер
Дезрэй
Армстронг
- АНХудожница
Аманда
Нил
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- Оператор
Д.Дж.
Стипсен
- Композитор
Люк
Буда