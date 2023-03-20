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Оружие
1-й сезон

Оружие (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.62008, Оружие. Сезон 1 10 серий
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Расследование обстоятельств мелкой вертолетной катастрофы приводит к ошеломляющим результатам: летательный аппарат был сбит из засекреченной ракетной установки. Для молодого инженера Марата это личная трагедия, он теряет в катастрофе невесту. Но настоящие испытания только начинаются. По странному стечению обстоятельств, под угрозой жизнь его новой возлюбленной.


Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

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