Оружие (сериал, 2008) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.62008, Оружие. Серия 9
Детектив18+
О сериале
Расследование обстоятельств мелкой вертолетной катастрофы приводит к ошеломляющим результатам: летательный аппарат был сбит из засекреченной ракетной установки. Для молодого инженера Марата это личная трагедия, он теряет в катастрофе невесту. Но настоящие испытания только начинаются. По странному стечению обстоятельств, под угрозой жизнь его новой возлюбленной.
