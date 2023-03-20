Оружие (сериал, 2008) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Расследование обстоятельств мелкой вертолетной катастрофы приводит к ошеломляющим результатам: летательный аппарат был сбит из засекреченной ракетной установки. Для молодого инженера Марата это личная трагедия, он теряет в катастрофе невесту. Но настоящие испытания только начинаются. По странному стечению обстоятельств, под угрозой жизнь его новой возлюбленной.



