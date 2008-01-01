Оружие. Серия 7
Wink
Сериалы
Оружие
1-й сезон
7-я серия

Оружие (сериал, 2008) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.62008, Оружие. Серия 7
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Расследование обстоятельств мелкой вертолетной катастрофы приводит к ошеломляющим результатам: летательный аппарат был сбит из засекреченной ракетной установки. Для молодого инженера Марата это личная трагедия, он теряет в катастрофе невесту. Но настоящие испытания только начинаются. По странному стечению обстоятельств, под угрозой жизнь его новой возлюбленной.

Сериал Оружие 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск