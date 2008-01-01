Оружие (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.62008, Оружие. Серия 3
Детективы18+
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Сюжет
Расследование обстоятельств мелкой вертолетной катастрофы приводит к ошеломляющим результатам: летательный аппарат был сбит из засекреченной ракетной установки. Для молодого инженера Марата это личная трагедия, он теряет в катастрофе невесту. Но настоящие испытания только начинаются. По �странному стечению обстоятельств, под угрозой жизнь его новой возлюбленной.
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