Операция «Неман» Сезон 1 сериал смотреть онлайн

Сюжет

Советские разведчики против немецких диверсантов: 1 сезон военной драмы «Операция "Неман"» смотрите онлайн на Wink.



Подходит переломный момент Великой Отечественной войны. Специальная разведгруппа под командованием капитана Алехина получает приказ ликвидировать немецкий диверсионный отряд. Группой «Неман», которая становится целью разведчиков, командует белорус Мищенко, давний знакомый капитана. Немецкому агенту уже удавалось обвести вокруг пальца контрразведку, но на этот раз шанса на ошибку нет. До важнейшей операции всего двое суток, и группа «Неман» должна быть срочно обезврежена.



Справится ли капитан Алехин и его команда с миссией, определяющей будущий ход войны? Александр Яценко, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Алексей Макаров в 1 сезоне проекта «Операция "Неман"». Сериал 2023 года приглашаем смотреть онлайн на платформе Wink.



Сериал Операция «Неман» 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.