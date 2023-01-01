Операция «Неман» Сезон 1. Серия 2 сериал смотреть онлайн

Историческая драма со звездным актерским составом о разведчиках времен Великой Отечественной войны. Экранизация произведения «Момент истины» советского писателя Владимира Богомолова. Немецкая разведка задействует в Западной Белоруссии своего агента Мищенко. Он командует диверсионной группой «Неман», которая активно собирает данные о месте, где советское командование планирует провести следующий удар. Помешать им пытается капитан Алехин, под руководством которого находится особая оперативная команда. Ему хорошо известен Мищенко, но, несмотря на профессионализм контрразведки, агент Третьего рейха все время на шаг впереди. Удастся ли Алехину настигнуть неуловимого Мищенко, расскажет остросюжетный мини-сериал «Операция “Неман”» (2023), который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.



