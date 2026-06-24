Оппозиционный журналист-расследователь устраивается пресс-секретарем в администрацию мэра. Остросюжетная драма «Немцы» — сериал о коррупционерах и их врагах от режиссера «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова.



В маленьком провинциальном городке власти погрязли в коррупции и интригах. Однако редакция небольшого онлайн-портала «Бизнес, политика, общество» пытается проливать свет на их грязные дела. Однажды журналист Антон Эбергард, автор большей части сенсационных статей издания, заходит в очередном расследовании слишком далеко, и главный редактор со скандалом его увольняет. Как раз в это время Эбергард пропускает платежи по ипотеке, сталкивается с проснувшимся бунтарством взрослой дочери и разрывается между заботой о бывшей жене и отношениями с нынешней девушкой. Долго без зарплаты Антон оставаться не может, так что соглашается на внезапно подвернувшееся место пресс-секретаря городской администрации. Правда, чтобы его получить, Эбергарду придется предать собственные принципы и близких людей.



С чем он столкнется на новой работе, покажет сериал «Немцы» (2021), смотреть который можно на Wink.

