Немцы (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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О сериале
Оппозиционный журналист-расследователь устраивается пресс-секретарем в администрацию мэра. Остросюжетная драма «Немцы» — сериал о коррупционерах и их врагах от режиссера «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова.
В маленьком провинциальном городке власти погрязли в коррупции и интригах. Однако редакция небольшого онлайн-портала «Бизнес, политика, общество» пытается проливать свет на их грязные дела. Однажды журналист Антон Эбергард, автор большей части сенсационных статей издания, заходит в очередном расследовании слишком далеко, и главный редактор со скандалом его увольняет. Как раз в это время Эбергард пропускает платежи по ипотеке, сталкивается с проснувшимся бунтарством взрослой дочери и разрывается между заботой о бывшей жене и отношениями с нынешней девушкой. Долго без зарплаты Антон оставаться не может, так что соглашается на внезапно подвернувшееся место пресс-секретаря городской администрации. Правда, чтобы его получить, Эбергарду придется предать собственные принципы и близких людей.
С чем он столкнется на новой работе, покажет сериал «Немцы» (2021), смотреть который можно на Wink.
Рейтинг
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Евгений
Коряковский
- АЗАктриса
Анна
Завтур
- Актёр
Антон
Васильев
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Валерия
Ланская
- ЮМАктриса
Юлия
Марченко
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Алексей
Гришин
- ВУАктёр
Владимир
Устюгов
- АОАктёр
Александр
Овчинников
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- Актёр
Вадим
Медведев
- АРАктёр
Андрей
Ребенков
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Максим
Стоянов
- СИСценарист
Стас
Иванов
- МЕСценарист
Максим
Есаулов
- ДЛСценарист
Денис
Латыпов
- ЕТСценарист
Елена
Топильская
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- АКПродюсер
Авдей
Кирьянов
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- СБОператор
Степан
Бешкуров
- МВОператор
Михаил
Верийский
- ААКомпозитор
Алексей
Айги