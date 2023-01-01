Биография

Андрей Ребенков – актер российского кино и телесериалов, родился 19 сентября 1968 года (Россия). Уучаствовал во многих проектах советской киноиндустрии. В 1997 году закончил Государственный театральный институт в г. Ярославле. После - поступил на службу в Новочеркасский драматический театр. Также имеет за плечами непродолжительный опыт работы в Ростовском академическом театре драмы. В зрелом возрасте отправился покорять Московскую сцену. На данный момент является актером «Гоголь-центра». Благодаря своему таланту, роли Андрея Ребенкова имели успех, и он прославился в качестве комедийного и драматического актера. Первые фильмы Андрея Ребенкова вышли в прокат в 2013 году. Среди наиболее примечательных работ российского актера можно выделить т/с «Кухня», «Французская кулинария», «Гостиница «Россия», «Триада» и т. д. Также отечественному зрителю актер запомнился своим участием в фильмах «Криминальный папа», «Самый лучший день», «СуперБобровы» и многие другие. Партнерами по съемочной площадке были такие деятели киноискусства, как Дмитрий Нагиев, Ольга Серябкина и другие артисты. На данный момент Андрей принимает участие в съемках т/с «Фатерланд» и проекта «Мы».