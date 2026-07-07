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Немцы
Актёры и съёмочная группа сериала «Немцы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Немцы»

Режиссёры

Стас Иванов

Стас Иванов

Режиссёр

Актёры

Евгений Коряковский

Евгений Коряковский

АктёрАнтон Германович Эбергард
Анна Завтур

Анна Завтур

АктрисаЭрна
Антон Васильев

Антон Васильев

АктёрПавел Пашутин
Дарья Урсуляк

Дарья Урсуляк

АктрисаУля
Валерия Ланская

Валерия Ланская

АктрисаАлла
Юлия Марченко

Юлия Марченко

АктрисаСаша
Виталий Коваленко

Виталий Коваленко

АктёрВладимир Карлович Хассо
Алексей Гришин

Алексей Гришин

АктёрЗакс
Владимир Устюгов

Владимир Устюгов

АктёрПилющенко
Александр Овчинников

Александр Овчинников

АктёрКолодуб
Джульетта Шабанова

Джульетта Шабанова

АктрисаРозенберг
Вадим Медведев

Вадим Медведев

АктёрВалерий Расулович Гафаров
Андрей Ребенков

Андрей Ребенков

АктёрМонгол / Леонид Павлович Успенский
Денис Власенко

Денис Власенко

АктёрТоша
Максим Стоянов

Максим Стоянов

АктёрЖека

Сценаристы

Стас Иванов

Стас Иванов

Сценарист
Максим Есаулов

Максим Есаулов

Сценарист
Денис Латыпов

Денис Латыпов

Сценарист
Елена Топильская

Елена Топильская

Сценарист

Продюсеры

Юрий Сапронов

Юрий Сапронов

Продюсер
Наталья Лазарева

Наталья Лазарева

Продюсер
Игорь Мишин

Игорь Мишин

Продюсер
Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Авдей Кирьянов

Авдей Кирьянов

Продюсер

Художники

Полина Соколова

Полина Соколова

Художница
Татьяна Убейволк

Татьяна Убейволк

Художница

Монтажёры

Наталья Кучеренко

Наталья Кучеренко

Монтажёр

Операторы

Степан Бешкуров

Степан Бешкуров

Оператор
Михаил Верийский

Михаил Верийский

Оператор

Композиторы

Алексей Айги

Алексей Айги

Композитор