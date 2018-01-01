Мистер Ошибка (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Ресторатор и девушка с разбитым сердцем выстраивают личную жизнь. Узнайте подробности в 1 сезоне проекта «Мистер Ошибка» — турецкий сериал смотреть онлайн можно на Wink.



В 1 сезоне юная Эзги переживает очередное разочарование: парень бросает ее и делает предложение другой прямо у нее на глазах. В расстроенных чувствах девушка напивается в баре и знакомится там с владельцем ресторанного бизнеса Озгюром. Мужчина пытается утешить Эзги, хотя сам он давно потерял надежду найти свою любовь. Его советы оказываются полезными, и девушка решается попросить нового знакомого об услуге. Как представитель мужского пола, он может дать совет и помочь ей встретить настоящую любовь. Озгюр соглашается, но заключает с Эзги договор: она должна будет играть роль его невесты для большой семьи, мечтающей о свадьбе наследника рода.



Смогут ли они обмануть бдительность семьи Озгюра и найти подходящего мужчину для Эзги? Смотреть сериал «Мистер Ошибка», 1 сезон можно на платформе Wink.

