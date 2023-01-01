Мастера искусств. Сезон 1
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1-й сезон

Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

7.62022, Мастера искусств. Сезон 1 14 серий
Документальные12+

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1-й сезон

Сюжет

Творческая мастерская - скрытый за кулисами мир, в котором рождаются произведения искусства. Мы приоткроем завесу тайны: известные артисты, писатели, художники и композиторы поделятся своими творческими секретами, расскажут и покажут как создаются произведения искусства.

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