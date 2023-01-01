Мастера искусств
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Мастера искусств
7.62022, Мастера искусств 1 сезон
Документальные12+

Мастера искусств (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Творческая мастерская - скрытый за кулисами мир, в котором рождаются произведения искусства. Мы приоткроем завесу тайны: известные артисты, писатели, художники и композиторы поделятся своими творческими секретами, расскажут и покажут как создаются произведения искусства.

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