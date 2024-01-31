Марат Гали о многогранности музыкального таланта
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Сериалы
Мастера искусств
1-й сезон
Марат Гали о многогранности музыкального таланта
8.02022, Марат Гали о многогранности музыкального таланта
Документальный12+

Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Оперный певец Марат Гали – солист Большого театра, заслуженный артист Республики Татарстан и один из тех счастливчиков, чья детская мечта сбылась. Он уверен: чтобы стать профессионалом в своём деле, нужно с раннего возраста развиваться в разных направлениях, от спорта до дирижирования. Какие дыхательные техники выполняют солисты Большого театра? Можно ли уберечь голос во время мутации? И как обычный комар определил судьбу Марата? О профессии оперного певца от первого лица — в новом выпуске «Мастеров искусств»

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

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