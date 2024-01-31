WinkСериалыМастера искусств1-й сезонМарат Гали о многогранности музыкального таланта
8.02022, Марат Гали о многогранности музыкального таланта
Документальный12+
Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
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- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Оперный певец Марат Гали – солист Большого театра, заслуженный артист Республики Татарстан и один из тех счастливчиков, чья детская мечта сбылась. Он уверен: чтобы стать профессионалом в своём деле, нужно с раннего возраста развиваться в разных направлениях, от спорта до дирижирования. Какие дыхательные техники выполняют солисты Большого театра? Можно ли уберечь голос во время мутации? И как обычный комар определил судьбу Марата? О профессии оперного певца от первого лица — в новом выпуске «Мастеров искусств»