Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Творческая мастерская - скрытый за кулисами мир, в котором рождаются произведения искусства. Мы приоткроем завесу тайны: известные артисты, писатели, художники и композиторы поделятся своими творческими секретами, расскажут и покажут как создаются произведения искусства.



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