О таланте
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Мастера искусств
1-й сезон
О таланте
7.62022, О таланте
Документальные12+

Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Творческая мастерская - скрытый за кулисами мир, в котором рождаются произведения искусства. Мы приоткроем завесу тайны: известные артисты, писатели, художники и композиторы поделятся своими творческими секретами, расскажут и покажут как создаются произведения искусства.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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