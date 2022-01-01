Князев о развитии
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Мастера искусств
1-й сезон
Князев о развитии
8.02022, Князев о развитии
Документальный12+

Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Творческая мастерская - скрытый за кулисами мир, в котором рождаются произведения искусства. Мы приоткроем завесу тайны: известные артисты, писатели, художники и композиторы поделятся своими творческими секретами, расскажут и покажут как создаются произведения искусства.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

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