WinkСериалыМастера искусств1-й сезонЛюся Чеботина о выгорании и взлетах
8.02022, Люся Чеботина о выгорании и взлетах
Документальный12+
Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Певица и автор песен Люся Чеботина – одна из самых популярных исполнительниц в наши дни. Однако её творческий путь к успеху был долгим. Почему никогда нельзя опускать руки? Какое нужно иметь образование, чтобы работать в музыкальном бизнесе? Как найти свой источник вдохновения? И что необходимо для достижения успеха? Вдохновляющая история успеха от Люси Чеботиной в новой серии «Мастера искусств»
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