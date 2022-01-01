Люся Чеботина о выгорании и взлетах
Wink
Сериалы
Мастера искусств
1-й сезон
Люся Чеботина о выгорании и взлетах
8.02022, Люся Чеботина о выгорании и взлетах
Документальный12+

Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Певица и автор песен Люся Чеботина – одна из самых популярных исполнительниц в наши дни. Однако её творческий путь к успеху был долгим. Почему никогда нельзя опускать руки? Какое нужно иметь образование, чтобы работать в музыкальном бизнесе? Как найти свой источник вдохновения? И что необходимо для достижения успеха? Вдохновляющая история успеха от Люси Чеботиной в новой серии «Мастера искусств»

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

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