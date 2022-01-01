WinkСериалыМастера искусств1-й сезонДмитрий Исхаков. Фотография как искусство и способ коммуникации
8.02022, Дмитрий Исхаков. Фотография как искусство и способ коммуникации
Документальный12+
Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Творческая мастерская - скрытый за кулисами мир, в котором рождаются произведения искусства. Мы приоткроем завесу тайны: известные артисты, писатели, художники и композиторы поделятся своими творческими секретами, расскажут и покажут как создаются произведения искусства.
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