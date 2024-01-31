Алла Духова о танце как смысле жизни
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Мастера искусств
1-й сезон
Алла Духова о танце как смысле жизни
8.02022, Алла Духова о танце как смысле жизни
Документальный12+

Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Танец — это бурлящая жизнь. С помощью него можно сказать то, что не можешь выразить словами, объяснить необъяснимое и показать сложные эмоции. Что важнее: талант или упорство? Насколько значим возраст для профессиональных танцев? Как выбрать хорошего педагога? И почему среди танцоров мало вегетарианцев? О творческом детстве и любимом деле всей жизни рассказывает российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

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