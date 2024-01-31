WinkСериалыМастера искусств1-й сезонАлла Духова о танце как смысле жизни
8.02022, Алла Духова о танце как смысле жизни
Документальный12+
Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Танец — это бурлящая жизнь. С помощью него можно сказать то, что не можешь выразить словами, объяснить необъяснимое и показать сложные эмоции. Что важнее: талант или упорство? Насколько значим возраст для профессиональных танцев? Как выбрать хорошего педагога? И почему среди танцоров мало вегетарианцев? О творческом детстве и любимом деле всей жизни рассказывает российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова.