Танец — это бурлящая жизнь. С помощью него можно сказать то, что не можешь выразить словами, объяснить необъяснимое и показать сложные эмоции. Что важнее: талант или упорство? Насколько значим возраст для профессиональных танцев? Как выбрать хорошего педагога? И почему среди танцоров мало вегетарианцев? О творческом детстве и любимом деле всей жизни рассказывает российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова.

