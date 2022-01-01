Юрий Стоянов о профессии всей жизни
Wink
Сериалы
Мастера искусств
1-й сезон
Юрий Стоянов о профессии всей жизни
8.02022, Юрий Стоянов о профессии всей жизни
Документальный12+

Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Каждый из нас слышал фразу о том, как важно брать судьбу в свои руки. Но насколько легко это сделать, когда ты выпускник театрального института? – Что на самом деле поможет начинающему актёру построить карьеру в профессии? – Существует ли актёрский возраст? Это и не только мы спросили у артиста театра и кино, юмориста, музыканта и народного артиста Российской Федерации Юрия Стоянова. О профессии всей жизни в открытом диалоге с актёром, который не терпит фальши и комплиментов, и человеком исключительного обаяния – мы поговорим в новой серии «Мастера искусств».

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

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