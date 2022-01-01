WinkСериалыМастера искусств1-й сезонЮрий Стоянов о профессии всей жизни
8.02022, Юрий Стоянов о профессии всей жизни
Документальный12+
Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Мастера искусств
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Каждый из нас слышал фразу о том, как важно брать судьбу в свои руки. Но насколько легко это сделать, когда ты выпускник театрального института? – Что на самом деле поможет начинающему актёру построить карьеру в профессии? – Существует ли актёрский возраст? Это и не только мы спросили у артиста театра и кино, юмориста, музыканта и народного артиста Российской Федерации Юрия Стоянова. О профессии всей жизни в открытом диалоге с актёром, который не терпит фальши и комплиментов, и человеком исключительного обаяния – мы поговорим в новой серии «Мастера искусств».
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