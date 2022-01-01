Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Каждый из нас слышал фразу о том, как важно брать судьбу в свои руки. Но насколько легко это сделать, когда ты выпускник театрального института? – Что на самом деле поможет начинающему актёру построить карьеру в профессии? – Существует ли актёрский возраст? Это и не только мы спросили у артиста театра и кино, юмориста, музыканта и народного артиста Российской Федерации Юрия Стоянова. О профессии всей жизни в открытом диалоге с актёром, который не терпит фальши и комплиментов, и человеком исключительного обаяния – мы поговорим в новой серии «Мастера искусств».



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