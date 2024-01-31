Сати Казанова о счастье через профессию
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Мастера искусств
1-й сезон
Сати Казанова о счастье через профессию
8.02022, Сати Казанова о счастье через профессию
Документальный12+

Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Музыка способна творить чудеса — в этом уверена певица, актриса и телеведущая Сати Казанова. Она с детства мечтала петь на большой сцене, и она ей покорилась после участия в телепроекте «Фабрика звёзд». Сегодня популярная артистка активно пробует себя в этнической музыке. Как найти свой уникальный стиль? Насколько удача важна в карьере? Как решиться на кардинальные перемены в жизни и творчестве?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

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