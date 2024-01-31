Музыка способна творить чудеса — в этом уверена певица, актриса и телеведущая Сати Казанова. Она с детства мечтала петь на большой сцене, и она ей покорилась после участия в телепроекте «Фабрика звёзд». Сегодня популярная артистка активно пробует себя в этнической музыке. Как найти свой уникальный стиль? Насколько удача важна в карьере? Как решиться на кардинальные перемены в жизни и творчестве?

