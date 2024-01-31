WinkСериалыМастера искусств1-й сезонСати Казанова о счастье через профессию
8.02022, Сати Казанова о счастье через профессию
Документальный12+
Мастера искусств (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+45 мин
Мастера искусств
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Музыка способна творить чудеса — в этом уверена певица, актриса и телеведущая Сати Казанова. Она с детства мечтала петь на большой сцене, и она ей покорилась после участия в телепроекте «Фабрика звёзд». Сегодня популярная артистка активно пробует себя в этнической музыке. Как найти свой уникальный стиль? Насколько удача важна в карьере? Как решиться на кардинальные перемены в жизни и творчестве?