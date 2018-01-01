Любовь Веры (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Молодая девушка от безысходности совершает поступок, полностью меняющий ее жизнь. Душераздирающая мелодрама об ошибках молодости. Будучи школьницей, юная Вера беременеет от своего одноклассника. Ребята решают оставить ребенка, и через девять месяцев у них рождается малыш с серьезным недугом. Это оказывается не единственным несчастьем, выпавшим на долю бедной девушки, — ее мать также смертельно заболевает. Вере предлагают много денег за то, чтобы она отдала ребенка приемным родителям. Спустя семнадцать лет судьба сводит девушку с тем, с кем она ее разделила в далеком прошлом. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Любовь Веры», — мелодрама полностью доступна на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!

