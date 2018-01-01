Любовь Веры (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Любовь Веры. Сезон 1
Любовь Веры
1-й сезон

Любовь Веры (сериал, 2021) сезон 1

2021, Любовь Веры. Сезон 1
Мелодрама18+

О сериале

Молодая девушка от безысходности совершает поступок, полностью меняющий ее жизнь. Душераздирающая мелодрама об ошибках молодости. Будучи школьницей, юная Вера беременеет от своего одноклассника. Ребята решают оставить ребенка, и через девять месяцев у них рождается малыш с серьезным недугом. Это оказывается не единственным несчастьем, выпавшим на долю бедной девушки, — ее мать также смертельно заболевает. Вере предлагают много денег за то, чтобы она отдала ребенка приемным родителям. Спустя семнадцать лет судьба сводит девушку с тем, с кем она ее разделила в далеком прошлом. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Любовь Веры», — мелодрама полностью доступна на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!

Украина
Мелодрама

6.3 КиноПоиск