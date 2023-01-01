Биография

Зоряна Марченко — российская и украинская актриса. Родилась в Днепродзержинске 9 декабря 1988 года. В школе будущая кинодеятельница увлекалась танцами, а поскольку ее родители были актерами и играли в театре, девушка заранее знала в каком направлении ей двигаться. После получения среднего образования Зоряна поступила в КНУТКИТ имени Карпенко-Карого, где в 2010 году и получила диплом. На данный момент в фильмографии Зоряны Марченко 29 проектов. Карьера актрисы стартовала с эпизодических ролей в сериалах «Ефросинья» и «Дневники темного». С 2013 года Марченко участвовала проектах «По законам военного времени» и «Черный ворон».