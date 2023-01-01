Любовь Веры
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Любовь Веры (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Любовь Веры 1 сезон
Мелодрамы18+

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Сюжет

Молодая девушка от безысходности совершает поступок, полностью меняющий ее жизнь. Душераздирающая мелодрама об ошибках молодости. Будучи школьницей, юная Вера беременеет от своего одноклассника. Ребята решают оставить ребенка, и через девять месяцев у них рождается малыш с серьезным недугом. Это оказывается не единственным несчастьем, выпавшим на долю бедной девушки, — ее мать также смертельно заболевает. Вере предлагают много денег за то, чтобы она отдала ребенка приемным родителям. Спустя семнадцать лет судьба сводит девушку с тем, с кем она ее разделила в далеком прошлом. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Любовь Веры», — мелодрама полностью доступна на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

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