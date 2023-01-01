Любовь Веры (сериал, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Молодая девушка от безысходности совершает поступок, полностью меняющий ее жизнь. Душераздирающая мелодрама об ошибках молодости. Будучи школьницей, юная Вера беременеет от своего одноклассника. Ребята решают оставить ребенка, и через девять месяцев у них рождается малыш с серьезным недугом. Это оказывается не единственным несчастьем, выпавшим на долю бедной девушки, — ее мать также смертельно заболевает. Вере предлагают много денег за то, чтобы она отдала ребенка приемным родителям. Спустя семнадцать лет судьба сводит девушку с тем, с кем она ее разделила в далеком прошлом. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Любовь Веры», — мелодрама полностью доступна на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!
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Информация
Рейтинг
- АГРежиссёр
Анатолий
Григорьев
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актриса
Зоряна
Марченко
- Актёр
Павел
Харланчук
- МСАктёр
Максим
Самчик
- Актриса
Ирина
Калашникова
- ККАктёр
Константин
Костышин
- Актриса
Ольга
Морозова
- СКАктёр
Сергей
Кисель
- Актриса
Ирина
Рождественская
- АВСценарист
Анастасия
Волкова
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- Продюсер
Оксана
Калитюк
- ЕЗПродюсер
Елена
Зоз